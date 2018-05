Concours : gagnez vos places pour Circus '68 au Théâtre de Poche

Le mythique printemps des barricades : les pavés et la plage, les CRS et les manifs, les slogans d’anthologie et les lacrymos, la poésie des affiches en sérigraphie et l’accordéon des usines en grève.

Un spectacle-reportage à travers ce joli mois de mai 1968 qui fut à la fois, en France, le plus grand mouvement social de l’après-guerre, avec ses dix millions de grévistes, et le creuset de toutes les contestations de la fin du XXème siècle : féminisme, écologie, anticapitalisme, mouvement anti-guerre, critique de la famille patriarcale, éducation antiautoritaire, libération de la parole, autogestion,...

Deux mois pour refaire le monde. Jusqu’à ce paradoxal premier bilan : les grévistes arracheront la semaine de 40 heures et de fortes augmentations salariales (+ 35% pour le SMIG), mais De Gaulle triomphera aux élections législatives du 30 juin.

Un cabaret pour rire, burlesque et enragé pour deux acteurs protéiformes et multitâches Claude Semal et François Sikivie dans la mise en scène de Charlie Degotte.

Circus '68 au Théâtre de Poche

Du 12 mai au 2 juin sous chapiteau (excepté les 14 - 17 - 21 -26 et 28 mai)

Du 6 au 16 juin 2018 dans la salle (excepté les 10 et 11 juin)