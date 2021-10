Concours : gagnez des places pour Oleanna au Théâtre des Galeries

Dans son adaptation de la pièce "Oleanna" de David Mamet, Fabrice Gardin met en scène un huis clos incandescent sur les rapports de force et de classe ainsi que les dérives de nos sociétés.

John, professeur d’université, reçoit dans son bureau Carol, une étudiante qui rencontre des difficultés et qui pense avoir échoué à son dernier examen. Celui-ci lui propose un marché : il lui octroiera la note maximale si elle accepte de venir le voir régulièrement pour des cours particuliers. Devant cette proposition ambiguë, la jeune fille se rebelle et s’engouffre dans la faille, l’accusant publiquement de harcèlement.

Dans la suite du mouvement #MeToo, "Oleanna" annonce, à travers le face à face âpre et trouble entre un professeur et une étudiante, la chute de l’ancien monde, celui du patriarcat et des privilèges de classe, avec l’avènement d’une nouvelle forme de contestation.

En ces temps de surveillance chirurgicale des comportements, il est pertinent de remettre à l’avant-plan ce récit qui cherche à créer une conversation autour de ce grand mouvement de dénonciation des harcèlements sexuels et psychologiques. Quand tout devient blanc ou noir, il est important de soulever le voile sur les nuances, sur les perceptions. Chaque histoire a une réalité. Certaines méritent un châtiment, d’autres méritent l’analyse.

Un duel d’une puissance peu commune.

Infos pratiques :

Théâtre des Galeries, représentations jusqu'au 14 novembre