Concours : Festival International du Rire avec Richard Ruben "En chanté"

Après le grand succès de son one-man-show, Je suis Belge, mais ça ne se voit pas, Richard Ruben revient avec une nouvelle création : Richard Ruben En chanté !



Un spectacle puissant dont le défi est de chanter la vie dans ce qu’elle a de meilleur, d’absurde ou d’improbable…

Tel un conteur, jongleur de mots et d’émotions, Richard embarque son public dans un voyage drôle, universel et tellement… Ruben !

Un road movie où l’on croise Amy Winehouse, Sting, Amélie Nothomb, Vianney, Pavarotti, David Bowie mais aussi Gonzague, un douanier suisse, un père hypocondriaque ou Benoit Poelvoorde. Une performance de jeux, de chants et d’imitations qui va vous transporter ! Le tout, coécrit et mis en scène par Sam Touzani.

Embarquement immédiat pour l’univers Ruben, accompagné par Thom Dewatt, musicien multi-instrumentiste, pour le plus grand bonheur de vos oreilles et de vos zygomatiques !

Au Centre culturel Les Roches, le 13 octobre à 20h. Dans le cadre du Festival International du Rire de Rochefort.