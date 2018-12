Concours : Edmond, d'Alexis Michalik, à Bozar

Une déclaration d’amour au théâtre qui a récolté 5 Molières ! Plus de 500 représentations à ce jour et la pièce est encore jouée tous les soirs à Paris et en tournée.



Décembre 1897, Paris.

Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de coeur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit.

Pour l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac.

Quel bonheur, quelle émotion et quel panache que cet Edmond. Cette épopée théâtrale – avec 12 comédiens dotés d’un esprit de troupe, 30 rôles et des changements de décors – est une fête de théâtre comme on en voit peu.



L’auteur Alexis Michalik – véritable " star " en France – a le chic pour écrire des histoires vertigineuses, du grand théâtre populaire au sens noble du terme.

à voir à Bozar le 29 décembre à 21h