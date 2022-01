Concours : Don Juan, visit now ! au Théâtre des Martyrs

Hommes et femmes dissèquent ensemble le mythe de Don Juan avec, en guise de scalpel, textes d’hier et pensées d’aujourd’hui pour un mode de vie où tous les genres ont les mêmes droits.

L’abuseur de Séville de Tirso de Molina, le Dom Juan de Molière, le Don Giovanni de Mozart : quelle que soit sa déclinaison, le mythe reste cet étendard de la culture de la domination masculine et de la violence faite aux femmes, un séducteur frénétique, autocentré, égoïste, destructeur de destins, systématiquement présenté comme la figure du libre penseur défiant des valeurs morales surannées dont la trajectoire offre, aux regards des combats qui agitent notre actualité, une dissonance irrémédiable et profonde.

Ainsi, si Don Juan est là… nous n’y sommes plus !

Don Juan, visit now ! se déploie comme un spectacle pop-up qui ouvre ses fenêtres en accolant textes anciens et pensées contemporaines. Le spectateur écoutera les voix d’Elvire, de Charlotte et de Mathurine – ces invisibilisées que la figure mythique trahit -, traversées des potentialités du féminisme et des révoltes qui brusquent légitimement notre société patriarcale ; il se fera le confident du réel qui agite le théâtre d’aujourd’hui, acteur d’un moment de partage, collaboratif et festif, impulsé par un vivre autrement égalitaire.