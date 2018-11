Concours : December man, aux Tanneurs

6 décembre 1989, école Polytechnique de Montréal. Un homme armé entre dans une classe, sépare les hommes des femmes et tue ces dernières. 14 décès – 14 blessés. 24 femmes – 4 hommes. Jean y était. Il s’est enfui et a échappé au drame immédiat. Il n’a pas été blessé, mais qu’en est-il de l’onde de choc d’un tel événement ? Quels en sont les effets secondaires ?

December man raconte l’histoire de la famille de Jean durant les deux années qui ont suivi la tuerie et montre comment la violence publique continue de détruire, dans l’intimité et souvent en silence, les victimes collatérales. Un récit qui montre l’impuissance de l’entourage, la maladresse de ceux qui s’aiment face au traumatisme. L’écriture de Colleen Murphy, sensible et observatrice, mêle l’humour au drame pour dépeindre tout en finesse les mécanismes psychologiques d’humains aux prises avec l’horreur.

Georges Lini signe une mise en scène léchée, où le spectateur est emporté dans la reconstruction de cette catastrophe singulière, qui résonne avec tant d’autres évènements qui font notre actualité.

Représentations au Théâtre Les Tanneurs du 13 au 17.11 et du 20 au 24.11.18 à 20h30 sauf les mercredis 14 et 21.11 à 19h