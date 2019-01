Concours : Crâne au Rideau de Bruxelles

Auteur, anthropologue, psychanalyste et philosophe, Patrick Declerck s’est fait connaître pour son travail unique auprès des populations désocialisées qui a inspiré à Antoine Laubin et Thomas Depryck, l’écriture du spectacle Dehors et marqué le début d’une collaboration artistique qui va bien au-delà de la seule adaptation scénique.

En réalité, les textes de Patrick Declerck ont surtout confronté Antoine Laubin et Thomas Depryck sur le plan philosophique, en remettant en cause la notion de "volonté", c’est-à-dire en posant constamment la question de savoir si l’individu a réellement prise sur quelque chose au cours de sa vie. Quelle est notre part de liberté réelle ? Comment nos désirs se heurtent-ils aux différentes formes de déterminismes ? À la source des réflexions de Declerck, on trouve Schopenhauer et Nietzsche. Ces interrogations métaphysiques les ont littéralement débordés et ne les ont plus lâchés depuis.

Après Démons me turlupinant, le récit autobiographique de Patrick Declerck qui a fait l’objet d’une adaptation au Rideau en 2015, Crâne est le troisième texte de l’auteur porté à la scène. Il retrace le parcours étonnamment vivifiant de son opération au cerveau selon l’impressionnante technique de la chirurgie éveillée.

Dès la première lecture du roman, Antoine Laubin a eu la confirmation qu’il y avait là une belle matière à théâtre : une structure en trois actes, un rythme, des enjeux intimes forts, une prise de parole rare.

du 29.01 > 16.02 Le Rideau @ Petit Varia