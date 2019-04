Concours : Coup de soleil, au Théâtre des Galeries

Coup de soleil - spot 20" - 30/04/2019 "Coup de soleil" de Marcel Mithois Un spectacle tout entier dédié au divertissement. Une pièce écrite comme un remède contre la mauvaise humeur, l’ennui et la morosité. Avec : Marie-Paule Kumps, Bernard Cogniaux, Camille Pistone, Damien De Dobbeleer, Julie Duroisin, Jean-Daniel Nicodème, Gudule. Mise en scène : Nathalie Uffner Décor et costumes : Charly Kleinermann et Thibaut De Coster