Concours - Cinglée au Rideau de Bruxelles

Cinglée : le teaser ! - 02/10/2019 Cinglée CÉLINE DELBECQ / LA BÊTE NOIRE SURTITRÉ EN NÉERLANDAIS 10 > 26 octobre Depuis que Marta Mendes est tombée sur un article relatant le « premier » meurtre d’une femme de l’année 2017 en Belgique, elle passe ses journées à dépouiller les journaux en quête fébrile de ceux qui suivront. Devant la liste qui s’allonge irrémédiablement et dont elle tient le registre jour après jour, devant les boîtes d’archives qui s’empilent, Marta ne voit d’autre choix que d’écrire au Roi Philippe de Belgique qui, elle en est sûre, saura mettre un terme à cette situation qui la rend malade. « Quand on lit un article, c’est un fait divers. Mais quand on regarde les caisses, c’est un génocide. » Cette pièce trace le parcours de combattant d’une résistante gagnée par la folie d’un monde qui refuse de voir, de reconnaître et d’agir. Son combat, et vraisemblablement celui de Céline Delbecq à ses côtés, est aussi celui du vocabulaire, des mots utilisés par les médias pour parler de ces féminicides dont on ne dit pas le nom. Comment comprendre le silence qui entoure les faits glaçants dont nous sommes les témoins ? Qu’est-ce qui nous définit en tant que sujets humains devant le crime ? Notre capacité à nous “mettre à la place de l’autre” peut-elle être le levier de toute humaine révolte ? Avec Yves Bouguet, Stéphane Pirard, Anne Sylvain, Charlotte Villalonga Écriture et mise en scène Céline Delbecq Musique Pierre Kissling Scénographie Thibaut de Coster et Charly Kleinermann Création lumière Julie Petit-Etienne Régie générale Aude Ottevanger Assistanat Delphine Peraya Regard dramaturgique Silvia Berutti-Ronelt Travail vocal Sylvie Storme Traduction Griet Rigole Régie lumière Gauthier Minne Habillage Nina Juncker Accompagnement et Diffusion BLOOM Project/Claire Alex Éditions Lansman, 2019 Production Rideau de Bruxelles, Compagnie de la Bête Noire, Théâtre des Ilets/CDN de Montluçon FR, Atelier Théâtre Jean Vilar/LLN, Centre culturel de Dinant, Maison de la Culture de Tournai/maison de création, La Coop asbl. Soutiens Shelterprod, Taxshelter.be, ING, Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge, Wallonie-Bruxelles International. Aides Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service du Théâtre – CAPT. Et les partenaires Théâtre 140, Centre culturel Jacques Franck, Centre culturel de Mouscron, Centre culturel de Gembloux, Festival Paroles d’Hommes, La Vénerie, Arrêt 59 Foyer culturel de Peruwelz, Centre culturel de Comines-Warneton, Centre culturel de Huy, Chartreuse Cnes de Villeneuve-Lez-Avignon, Wallonie-Bruxelles Théâtre-Danse, Le comité mixte/Fédération Wallonie-Bruxelles, Service de la Promotion des Lettres du Ministère de la Communauté française de Belgique, Amnesty International, Vie Féminine.