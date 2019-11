Concours - Chat en poche, au Théâtre Jean Vilar : un tourbillon de quiproquos signé Feydeau

Chat en poche - teaser - 18/11/2019 Du 26 novembre au 11 décembre et du 29 au 31 décembre 2019 Au Théâtre Jean Vilar - Louvain-la-Neuve Infos et réservations : 0800/25 325 - www.atjv.be Dans sa folie des grandeurs, Pacarel veut imposer une composition de sa fille à l’Opéra de Paris en engageant un ténor renommé. L’arrivée d’un jeune homme séduisant provoque un tourbillon de malentendus et quiproquos. C’est vif, c’est absurde… et c’est surtout très drôle ! Chat en poche De Georges Feydeau Mise en scène : Cécile Van Snick Avec Marie Avril, Julia Le Faou, Frédéric Lepers, Arthur Marbaix, Quentin Minon, Bernard Sens, Stéphane Stubbé et Laurence Warin Une coproduction de l’Atelier Théâtre Jean Vilar et de DC&J Création. Avec le soutien de la Province du Brabant wallon, du Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique et d’Inver Tax Shelter.