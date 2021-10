Concours : Cendrillon ce macho, au Théâtre de la Toison d’Or

LGBTQUIplussement vôtre !

Il ne sert à rien d’avoir raison trop tôt. Sauf dans le cas de Sébastien Ministru, qui avait vu venir mille ans avant tout le monde les enflammés débats sur la fluidité du genre, et qui proposait déjà en 2008 un refaisage du conte de Perrault, où Cendrillon ne serait pas une pauvre souillon mais un bel homme de maison, séduit par un prince furieusement sexy.

Certes on rigole, mais le sujet est plus politique que jamais. Parmi les questions qu’il suscite : qu’adviendra-t-il le jour où l’héritier d’une grande couronne fera son coming out ? Voici un classique non seulement indémodable mais chaque année réactualisable, emmené par un casting en partie renouvelé (avec un Cendrillon plus hot que jamais), une nouvelle mise en scène de Nathalie Uffner et une playlist réactualisée pour vous donner plus que jamais envie de danser.