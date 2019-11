Concours - Anti-héros - d'Achille Ridolfi au Little TTO

TTO fait le trottoir avec Achille Ridolfi (Anti-Héros) - 20/11/2019 ANTI-HÉROS de Achille Ridolfi Little TTO | Création 18 Oct - 17 Nov Du mercredi au samedi à 20h30 Mentir est un métier… Venez découvrir Bart, comédien raté, ou ringard, en tout cas très mauvais acteur, qui a pourtant la prétention d’organiser une masterclass pour tous ceux qui rêvent de devenir acteur. Une incursion cynique, drôle et pleine de dérision dans les coulisses du Théâtre et du Cinéma. Achille Ridolfi, Magritte du cinéma du meilleur espoir masculin en 2014, propose aujourd’hui un seul en scène comique sur un thème qui le fascine : le mensonge. Inspiré de personnages existants ou ayant existé mais aussi de ses propres observations (castings, Noël en famille…), le comédien évoque ces êtres en mal de fiction qui, en s’inventant un monde, tentent simplement de survivre dans celui-ci. Admiratif du travail de Muriel Robin, Laurent Lafitte et Alex Lutz notamment, Achille Ridolfi rapatrie dans le sien l’exigence et la délicatesse d’un humour aussi désopilant qu’émouvant, infusé de références pop. De et avec Achille Ridolfi Mise en scène Nathalie Uffner Costumes Laurence Van H Création lumières Alain Collet Décor sonore Laurent Beumier Production Théâtre de la Toison d’Or Réalisé avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge | Casa Kafka Pictures Movie Tax Shelter empowered by Belfius