Concours : Anima Ardens de Thierry Smits

Dans une constante nudité qui souligne leur diversité corporelle et d’origine, onze hommes, onze danseurs, se jettent corps et âmes dans cette "Anima Ardens" (ou souffle brûlant).

Sur fond de paysages sonores et organiques, de travail vocal et dans un décor d’une blancheur immaculée, ils livrent une danse qui va crescendo jusqu’aux limites de la transe et à un état modifié du corps. Leur objectif est d’atteindre un climat émotionnel collectif et intense, une fureur poétique qui ouvre un espace libératoire, un endroit où le spectateur lui-même peut se délester du poids du présent.

Ces hommes et danseurs, Thierry Smits les a sciemment choisis, non pour leur virtuosité technique, mais parce qu’ils sont dotés les uns les autres d’un goût de la recherche dans le mouvement qui est au centre du spectacle.

Ensemble, ils forment une tribu éphémère où chacun est aussi bien individualisé qu’attentif et lié aux autres. A la fois êtres singuliers et groupe homogène, leur réunion sur le plateau engendre une mobilité, une fluidité, un équilibre. Leur danse est l’exécution de rites chorégraphiques inspirés de la théâtralité des transes de possession ou transes chamaniques. Il s’en dégage une animalité qui nous emporte, hors de nous-mêmes, à la source de nos émotions.

du 20 février au 2 mars - Varia - représentations au Studio Thor, 49 Rue Saint-Josse, 1210 St-Josse-ten-Noode .