Concours : Adieu Monsieur Haffman au Centre Culturel d'Uccle

La pièce Adieu Monsieur Haffmann, de Jean-Philippe Daguerre sera présentée fin avril à Uccle. Ce spectacle déjà joué plus de 450 fois a reçu 4 Molières 2018 : Spectacle de théâtre privé, Auteur francophone vivant, Révélation féminine, Comédien second rôle.



Avec Alexandre Bonstein, Julie Cavana, Jean-Philippe Daguerre, Charles Lelaure, Salomé Villiers.

Les jeudi 25 et vendredi 26 avril 2019 à 20h30 au Centre Culturel d’Uccle, rue Rouge 47.

Le pitch :

Paris - Mai 1942 : Le port de l’étoile jaune pour les Juifs est décrété. Au bord de la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose à son employé Pierre Vigneau de prendre la direction de sa boutique : "…J’aimerais que vous viviez ici avec votre épouse pendant les mois qui vont suivre en attendant que la situation redevienne normale… la bijouterie Haffmann et Fils deviendrait la bijouterie Vigneau… "

Sachant que Pierre doit également prendre le risque d’héberger clandestinement son “ancien” patron dans les murs de la boutique, il finit par accepter le marché de Joseph à condition que celui-ci accepte le sien : "Isabelle et moi voulons à tout prix avoir un enfant… après plusieurs tentatives infructueuses, nous avons fait des examens… je suis stérile… Monsieur Haffmann … J’aimerais que vous ayez des rapports sexuels avec ma femme le temps qu’elle tombe enceinte …"

Jean-Philippe Daguerre mêle avec intelligence la petite histoire à la grande pour mieux saisir cette période trouble de l'Occupation. Dialogues ciselés, émotion, humour, courage, peur, la pièce explore adroitement les sentiments des protagonistes et réserve son lot de surprises.

La presse en parle

Haletant. (...) Ce "Monsieur Haffmann" est remarquable à tous points de vue. Le Parisien

Bien écrit, bien monté, bien joué, le spectacle est un bijou. L’Obs

Tout est excellent. Pelerin

Un bijou. L’Express

Habile, efficace, (...) sans effets faciles, (...) le spectacle est rondement mené. Télérama

Profondeur, pudeur, délicatesse, tension, humour, un cocktail délicieux qu'il faut absolument savourer. Spectacles Sélection