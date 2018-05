Lundi dernier, grand coup de cœur pour la géniale Suite n°3 – Europe de Jean-Louis Lacoste et Pierre-Yves Macé (voir l’article de Christian Jade). Au cours de cette dernière semaine, nous retrouverons notamment deux autres habitués du festival : Léa Drouet qui travaille à Bruxelles et Amir Reza Koohestani à Téhéran.

"Boundery Games" de Léa Drouet, une histoire d’exil énigmatique

Chroniques du KFDA (2) : Léa Drouet et Amir Koohestani ou l’art de la métaphore - © Léa Drouet

La salle des Tanneurs est entièrement transformée en aire de jeu, le sol quadrillé par des rubans fluo, et les spectateurs disposés tout autour. Sur le côté un tas bien rangé de couvertures en feutre grisâtres, de celles que l’on distribue dans les situations de catastrophe, et que Joseph Beuys a utilisées pour ses sculptures et performances (référence voulue par Léa Drouet… ?). Pendant une heure environ, six performeurs vont manipuler ces couvertures, tout d’abord les déployer, se les approprier et organiser l’espace en leur donnant des formes différentes subtilement orchestrées, en écho avec les marques géométriques au sol. Dans le même temps ils réagissent les uns par rapport aux autres, par des mouvements de fuite ou de rapprochement. On en verra un bercer tendrement un autre enveloppé dans sa couverture.

La bande son, très présente, suggère des situations dramatiques et violentes : foules, trains, chocs métalliques, tornades … Par contre, les acteurs ne prononceront pas une parole. Mais qui sont-ils ? Des réfugiés obligés de fuir leur pays et de trouver leur place dans un ailleurs froid et inhospitalier ? À l’étape suivante, les couvertures se retrouvent mêlées sans ordre, sans égard pour la géométrie du sol, et créent des reliefs baignés d’une lumière crépusculaire. Enfin, de cette masse chaotique il sera possible de reconstruire un monde nouveau, qui dépasse les frontières du plateau. Une performance énigmatique qui stimule l’imagination du spectateur et suscite bien des interprétations différentes. On peut n’y voir qu’un beau jeu de formes en mouvement, comme lorsqu’on se trouve devant un tableau abstrait, ou y lire une métaphore de notre humanité.

Infos :

"Boundary games" de Léa Drouet

A voir aux Tanneurs à 20h30 jusqu’au 26 mai