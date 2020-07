Cathy Min Jung, artiste et directrice du Rideau de Bruxelles : "Il faut accompagner tout le monde, artistes et public"

L’autrice, actrice et metteuse en scène Cathy Min Jung a été choisie parmi 7 candidats pour assumer la direction artistique et générale du Rideau de Bruxelles. Cathy Min Jung prendra ses fonctions au mois de septembre 2020 pour un mandat de cinq ans, par lequel elle sera chargée des programmations des saisons 2021-2022 à 2025-2026.

Rencontre avec une jeune femme décidée, bien ancrée dans l’époque dans laquelle elle vit et travaille, et qu’elle qualifie elle-même de "momentum", "un moment de grand changement, de tension extrême, de protestations multiples, pour l’écologie, pour les droits sociaux, pour le féminisme, contre le racisme ".

Cathy Min Jung, l’artiste

Christian Jade : Comment vous définissez-vous comme artiste dans le paysage théâtral belge francophone de la Fédération Wallonie Bruxelles ?

Cathy Min Jung : Je suis une femme de 46 ans, autrice, metteuse en scène, comédienne, réalisatrice. J’ai une petite compagnie de théâtre "Billie on stage" (parce que fan de Billie Holiday), qui émarge au Conseil de l’Aide aux Projets Théâtraux (CAPT), qui soutient des projets théâtraux. Je pratique une écriture du réel où chaque pièce est le fruit d’un long travail de documentation et d’immersion. Avec cette matière réelle, je fais travailler l’imaginaire, j’essaie de trouver une réponse théâtrale.

C.J. : C’est le cas de votre autobiographie fictionnalisée "Les Bonnes intentions", (2012) basée sur votre expérience malheureuse d’enfant coréenne adoptée à 3 ans et demi par une famille de paysans brabançons. La fiction et la mise en scène transcendaient ce cas particulier pour le rendre universel. Même principe pour "Sing my life" (2016), votre deuxième spectacle ?

C.M.J : J’ai mené une enquête dans le milieu ouvrier mais aussi à travers des livres. Ça partait d’une envie d’explorer le monde déréglé de la finance et l’impact concret dans le quotidien d’ouvriers et d’ouvrières lorsque l’usine fermait pour cause de délocalisation. À chaque sujet, j’essaie d’apporter une réponse théâtrale la plus adaptée donc chaque fois différente. Au fil de l’écriture, la forme se dessine et la dramaturgie appropriée s’impose à moi.

C.J. : Votre "Cour des Grands" (2020), interrompue en plein vol par la crise du Coronavirus, ne sera visible qu’en 2021…

C.M.J. : Aujourd’hui, on est dans un "momentum", un moment de grand changement, de tension extrême, de protestations multiples, pour l’écologie, pour les droits sociaux, pour le féminisme, contre le racisme. À partir de l’évolution de mon fils à la cour de récréation, j’ai pu rapidement constater que la cour de récré, c’est le Monde ! C’est là qu’on commence à devenir citoyen, à construire nos liens avec les autres, à expérimenter les rapports de pouvoir, les amours, les amitiés, les conflits. Les éducateurs ont un rôle clé dans l’accompagnement de ces futurs citoyens mais ils sont complètement méprisés, sous-payés, pas valorisés, comme les infirmiers dans les hôpitaux. Dans "La Cour des Grands", j’ai voulu mettre en lumière le rôle de cette profession dans un changement de société.

C.J. : Vous renouez avec un théâtre de témoignage social ?

C.M.J. : Oui, mais ce qui prime pour moi, c’est l’imaginaire. Je ne veux pas faire du théâtre social, même si l’art est "politique" au sens noble du terme. Mais l’imaginaire magnifie le réel. Je m’inspire du réel, mais je ne le reproduis pas tel qu’il est.

Cathy Min Jung, directrice du Rideau de Bruxelles

Christian Jade : Quel est votre rapport historique au Rideau ?

Cathy Min Jung : Je suis sensible et à la formidable équipe en place et à la tradition de Claude Etienne orientée vers le théâtre de texte, l’écriture dramatique. J’ai à la fois un grand respect pour cet héritage et un grand désir d’y apporter des nuances. Le Rideau doit mieux s’ancrer dans son territoire, son quartier, l’espace public et revaloriser tout ce qui est mission de service public du théâtre. J’ai déjà pris contact avec la Commune d’Ixelles dans cette perspective.

C.J. : Vous écrivez qu’il faut élargir le public et représenter la diversité sur scène et dans la salle. Comment allez-vous faire ?

C.M.J. : On est à un carrefour entre Matonge, la rue Malibran et les Communautés européennes. Je n’ai pas de recette magique et il va falloir chercher. Quant à la diversité, on ne l’invente pas, on ne la construit pas, elle existe : diversité sociale, ethnique, géographique. Il faudra mettre en place des festivals et des événements festifs fédérateurs qui donnent au plus grand nombre possible l’envie de partager un moment avec d’autres sensibilités.

C.J. : Il est question dans votre projet d’un "collectif associé". Des artistes issus de cette diversité y figurent-ils ?

C.M.J. : Ma vision "artistes" pour le Rideau a deux axes principaux. D’un côté, il y a les "artistes mouvants" qui fréquentent la maison au gré de leurs productions et qui changent de saison en saison. Par ailleurs, il y a un groupe d’artistes mais aussi de penseurs, de critiques, de philosophes dont j’ai envie de m’entourer pour définir, une fois par trimestre avec l’équipe du Rideau et moi-même, les grandes orientations du théâtre et questionner l’actualité du théâtre dans la société d’aujourd’hui.

C.J. : On peut avoir des noms ?

C.M.J. : Bien sûr. Je ne les ai pas mis dans mon "dossier Vision" mais en voici quelques-uns : Nancy Delhalle, Jessica Gazon, David Murgia, Etienne Minungu, Bwanga Pilipili, Laurence Vielle,… J’aimerais lier ce "collectif associé" à la médiation, à l’élargissement du public. J’ai, par exemple, proposé à Laurence Vielle d’aller à la rencontre des habitants du quartier pour recueillir leurs paroles et en tirer un portrait poétique. J’imagine aussi un projet de quartier participatif que je dirigerais pour aller à la rencontre de mes voisins, en collaboration avec le CPAS d’Ixelles et qui déboucherait sur un spectacle à part entière.

C.J. : La notion classique d' "artiste associé" n’existe pas dans votre programme ?

C.M.J. : Je n’ai pas prévu d’"artiste associé" au sens classique mais le "collectif associé" pourrait en être la matrice. En son sein, il y a des créatrices et créateurs dont les projets pourront être accompagnés par le Rideau de Bruxelles.

C.J. : Comment retrouver du public dans l’immédiat pour 2020/21 ?

C.M.J. : Il faut diffuser cette saison 20/21 imaginée par Michael Delaunoy en ne se focalisant pas uniquement sur le nombre de spectateurs présents. Les artistes doivent continuer à travailler même si les représentations sont perturbées. On est tous traumatisés, il faut accompagner tout le monde, artistes et public. Un problème à discuter avec l’équipe.

C.J. : Comment imprimer votre marque dans la programmation 2021/22 dans le flou actuel ?

C.M.J. : Il faut mettre en lumière le travail de création, en dehors de la représentation. Comment faire pour faire reconnaître ce travail ? C’est possible, il faut y croire ! J’ai la foi quand même dans le besoin d’imaginaire des artistes et du public ! Il faut se construire avec les artistes.

C.J. : Vous avez été produite par le Théâtre de l’Ancre, de Liège, de Tournai et vous souhaitez aussi collaborer aussi avec Mars/Mons et toutes les nouvelles directions prochaines du Varia, du Jean Vilar et de Namur…

C.M.J. : La crise du coronavirus a ses revers mais elle peut être une contrainte stimulante qui nous oblige à requestionner les processus de production, de représentation, de création. Et moi je suis dans la construction, toujours, et je veux que cette contrainte nous oblige à réinventer comment on veut le faire, si on veut le faire et avec qui. "Réinventer" est devenu un mot galvaudé mais pour moi ça ne peut pas se faire dans une optique marchande de rentabilité. "Réinventer" doit être une réponse à cette chape de plomb qui nous est tombée dessus avec le coronavirus.

C.J. : Vous avez aussi un réseau de relations internationales au Canada notamment.

C.M.J. : J’aimerais exporter à Bruxelles le festival "Jamais lu" créé par Marcelle Dubois à Montréal, à Québec et à Paris. Il est consacré aux nouvelles écritures. Quatre textes "en construction" sont choisis et confiés à un groupe de dix comédien (ne) s qui les interprètent sous la direction de quatre metteuses et metteurs en scène. C’est le prolongement du festival "RRRR" de Michael Delaunoy, mais ici c’est clairement une coproduction.

C.J. : Votre signature, votre "mot de la fin" ?

C.M.J. : Le Rideau de Bruxelles sera un lieu de création où l’approche textuelle sera favorisée pour les auteurs et autrices de notre Fédération. De façon plus large, ce sera un lieu où on ne fera pas la pédagogie de l’altérité mais une pratique culturelle.