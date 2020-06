Cathy Min Jung à la direction du Rideau de Bruxelles

Le conseil d'administration du Rideau de Bruxelles, récemment implanté à Ixelles, a désigné l'autrice, actrice et metteuse en scène Cathy Min Jung pour assumer la direction artistique et générale du théâtre, a annoncé l'équipe du théâtre mardi.

À la suite de l'appel lancé, le 14 février dernier, pour la succession de Michael Delaunoy, sept personnes avaient adressé leur candidature.

Cathy Min Jung prendra ses fonctions au mois de septembre 2020 pour un mandat de cinq ans, par lequel elle sera chargée des programmations des saisons 2021-2022 à 2025-2026. Elle prendra ainsi le relais de Michael Delaunoy, qui assurera encore jusqu'en octobre 2020 la direction artistique et générale de la saison 2020-2021, la treizième qu'il a préparée.

lire aussi : l'interview de Cathy Min Jung dans Matin Première

"Au Rideau de Bruxelles, nous ferons des voyages inédits dans l'infinitude des imaginaires qui peuplent l'univers, et la découverte de l'autre et de soi-même deviendra pulsation vitale", a fait valoir Cathy Min Jung comme intention.

Le Rideau de Bruxelles ne fera pas la pédagogie de l'altérité, mais en fera une pratique culturelle, autant sur le plateau que dans la salle. Il n'y aura pas, au Rideau, de focus 'Afrique' ou 'Asie' ou 'genre', ou quelconque autre assignation à être 'l'étranger' ou 'le pas dans la norme' ou 'la femme'.

Cathy Min Jung est née à Séoul et a grandi en Belgique, près de Ath. Autrice, actrice et metteuse en scène, elle fait de la diversité culturelle, l'égalité des sexes, la décolonisation des arts et la responsabilité citoyenne des fondements de son travail résolument tourné vers l'altérité. Sa pièce "Les bonnes intentions" a été sacrée aux prix de la critique pour le texte et la scénographie.

Au cinéma, elle est la voix française de Tokyo, personnage emblématique de la série La Casa de Papel, et jouera prochainement pour Netflix aux côtés de Tahar Rahim, dans la série The Serpent.