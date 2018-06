Cate Blanchett, de retour au théâtre à Londres

Après avoir été annoncée dans "All About Eve" de Ivo van Hove, l'actrice australienne revient finalement sur les planches britanniques avec un nouveau projet. Elle donnera la réplique à Stephen Dillane (Stannis Baratheon dans la série "Game of Thrones") dans une pièce de l'auteur avant-garde Martin Crimp.

Cate Blanchett sera à l'affiche de "When We Have Sufficiently Tortured Each Other : Twelve Variations on Samuel Richardson‘s Pamela", une interrogation sur la violence du désir utilisé dans le roman de Richardson, publié en 1740, résume Time Out. Katie Mitchell mettra en scène.

La star n'avait plus joué au Royaume-Uni depuis sept ans où elle figurait dans la troupe de "Big and Small" de Botho Strauss.

La première représentation de "When We Have Sufficiently Tortured Each Other" est prévue pour janvier 2019. Elle aura lieu au Royal National Theatre.

En attendant, Cate Blanchett peut être vue dans "Ocean's 8", sorti mercredi dernier en Belgique.