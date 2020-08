Bilan satisfaisant pour le Royal Festival de Spa malgré la crise du Covid-19

C'est un des rares festivals de l'été à avoir été maintenu contre vents et marées: le Royal Festival de Spa a enchanté la ville d'eau pendant 15 jours. Il s'est achevé ce dimanche.

C'est une certaine victoire dans les circonstances actuelles

5000 festivaliers, c'est, mesures sanitaires obligent, la moitié d'un festival habituel. Mais le public s'est montré ravi par la trentaine de spectacles proposés. Et qui dit public ravi, dit directeur heureux. Axel De Booseré, le directeur du Royal Festival de Spa: "C'est une certaine victoire d'avoir réussi à mettre cela en place dans les circonstances actuelles. C'est aussi une vraie joie d'avoir vu que le public répondait très nombreux. Et donc c'est aussi la preuve que c'est une nécessité, une envie, un besoin de venir vers les arts vivants".

Un projet difficile à mettre en place

Et l'équipe a souffert pour organiser ce festival: "L'équipe a été très soudée autour de ce projet. Il y a eu pas mal de difficultés à le mettre en place et à le maintenir, à l'organiser en cours de route puisque les protocoles ont changé trois jours avant, donc ça nous a demandé de nous repositionner très fortement en termes d'organisation, de salles, puisque les jauges avaient fortement diminué. Et puis, pendant aussi, il y a encore eu des aménagements à faire en relation avec le climat par exemple".

Des artistes heureux de retrouver le public

Quant aux artistes, on a senti qu'ils étaient vraiment heureux de participer à ce festival: "Je pense qu'ils étaient très heureux de retrouver le public après 5 mois d'arrêt. Beaucoup recommençaient à jouer pour la première fois depuis le mois de mars. Ils ont été très soutenants aussi, et très souples, très réactifs. C'est aussi grâce à eux que ce festival a eu lieu" conclut le directeur du festival.