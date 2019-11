Banderas réalise son rêve en ouvrant un théâtre à Malaga

L’acteur Antonio Banderas vient d’inaugurer le théâtre qu’il a fondé dans sa ville natale de Malaga, en Espagne, avec la première de la comédie musicale "A Chorus line" dont il est l’un des interprètes.

Pour marquer l’ouverture du tout nouveau "Teatro del Soho" à Malaga (sud), Banderas a choisi une œuvre qui évoque les artistes anonymes et "toutes les souffrances qu’il y a derrière" ce genre de spectacle, a-t-il expliqué à la presse.

Banderas en chorégraphe

L’histoire de "A Chorus line" met l’accent "sur ces personnes qui soutiennent réellement l’industrie du théâtre musical mais dont les noms ne brillent pas en lettres de lumière et ne sont pas connus", a-t-il insisté. Lui-même figure parmi les 26 interprètes. Il joue le rôle de Zach, un chorégraphe qui doit auditionner d’autres artistes.

Banderas importe ainsi un classique de la comédie musicale américaine, qui avait battu des records de longévité à New York en étant à l’affiche, sans discontinuer, de 1975 à 1990 à Broadway.

Un orchestre de 22 musiciens accompagne en direct le spectacle, dans ce nouveau théâtre de plus de 800 places.

"A chorus line" partira ensuite en tournée en Espagne, pour des représentations à Bilbao (nord), à Barcelone (nord-est) puis à Madrid.

"Ensuite, il faut voir s’il y a la possibilité de faire le saut vers l’Amérique", a dit Banderas, qui espère que le spectacle – "en espagnol" – pourra être présenté à New York.

Des problèmes de santé l'ont poussé à réaliser son rêve

Banderas inaugure ce théâtre six mois après avoir été récompensé au Festival de Cannes par le prestigieux Prix d’interprétation masculine pour son rôle dans le film "Douleur et gloire" de son compatriote Pedro Almodovar.

A lire sur ce sujet ► "Antonio Banderas reçoit le prix d'interprétation masculine"

L’infarctus qu’il a subi en 2017 et les délicates opérations du cœur qui ont suivi ont incité l’acteur à réaliser sans tarder son rêve d’ouvrir un théâtre dans la ville qui l’a vu naître en 1960. Il s’est engagé à investir plus de 200.000 euros par an dans l’établissement, parrainé par une banque espagnole.