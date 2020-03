Backstage: un spectacle bilingue au Théâtre Jardin Passion, jusqu'au 7 mars

Circé Lethem et Eno Krojanker, comédiens dans "Backstage" - Le reportage de Christine Pinchart -... La proposition est originale et se déroule en ce moment sur la scène du Théâtre Jardin Passion à Namur. Backstage : Un spectacle bilingue Français/Néerlandais , qui raconte une représentation de Hamlet dans un grand théâtre national fictif. Mais la véritable intrigue de la pièce, elle se passe dans la loge des figurants, un soir où l'ennui et les contrariétés semblent gagner le groupe, qui va se mettre à boire et à saboter ses entrées sur scène. Voilà pour le pitch. Quant à cette volonté de présenter un spectacle bilingue, il s'agit pour le collectif BXL WILD d'affirmer une identité bruxelloise et de la partager avec tous les publics. Une réalité pour le citoyen assis entre deux langues. comédiens ...