Babelbeek : le nouveau festival d’arts de rue se tiendra ce week-end à Schaerbeek

La première édition du festival d’arts de la rue Babelbeek se tiendra ce samedi et ce dimanche, de 12h00 à 20h00 , au square Apollo à Schaerbeek . L’accès au chapiteau est gratuit, mais une personne passera un chapeau pour récolter des contributions à l’issue des diverses représentations.

L’événement se déroulera dans le respect des règles sanitaires. Des réservations sont en conséquence nécessaires pour certains spectacles, à savoir pour "L’Epopée Gipsy" de la compagnie des Nouveaux Disparus (samedi à 17h45 et dimanche à 17h00), "Cerise sur le ghetto" de Sam Touzani (samedi à 18h30), "L’argent fait le bonheur" des Voyageurs sans bagage (dimanche à 17h00) et "Et ta sœur !" de Zidani (dimanche à 18h15).