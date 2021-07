Avignon, comme si vous y étiez : écoutez Omar Sy et Luchini en ligne !

Le comédien Omar Sy donne vie et voix au destin tragique d’Alfa, un jeune paysan d’Afrique enrôlé comme tirailleur sénégalais et envoyé dans les tranchées de la Grande Guerre. © AFP or licensors

Entre le premier lever de rideau le 5 juillet et le 25 juillet, Avignon accueillera plus de 400 pièces et spectacles. Si tout le monde ne peut assister à ces pièces ou au Festival, il est tout de même possible grâce à la radio France Culture d’écouter en direct ou en différé des pièces jouées et des lectures données au Musée Calvet d’Avignon.

En effet du 9 au 18 juillet, France Culture propose à ses auditeurs et aux festivaliers des créations et lectures données dans le jardin du musée Calvet. Cette fête de l’esprit sera l’occasion pour la radio d’inviter à leur micro des écrivains, des comédiens (ne) s, des musiciens ou des réalisateurs à venir s’exprimer sur leur art. "Ces dix soirées de lectures et de création radiophonique sont conçues comme autant d’invitations à découvrir la réalité et l’imaginaire de " l’autre", qu’il soit proche ou lointain. La littérature et plus particulièrement la fiction permet à celui qui invente comme à celui qui lit ou écoute de voyager dans tous les corps et toutes les âmes, dans tous les temps et tous les genres. C’est grâce à la littérature – et le théâtre en fait partie – que nous nous échappons de nous-mêmes pour vivre mille autres vies, traverser des destins inimaginables, en un mot nous mettre à la place de l’autre, quelle que soit sa couleur, son âge, son époque, son pays" annonce la radio culturelle française. Les acteurs programmés pour cette édition interpréteront des textes d’auteurs comme Edna O’Brien, David Diop, Franz Kafka, Anton Tchekhov, Simon Abkarian, Eva Doumbia, Nietzsche, Baudelaire, les frères Grimm, Goliarda Sapienza, Jean Vilar ou encore Sandrine Treiner et Blandine Masson. Nous avons souligné pour vous quelques coups de cœur de la programmation.

1. Un jardin tout blanc (Anton Tchekhov)

Ce lundi 12 juillet à 20 heures, en direct sur France Culture, Pierre-François Garel et Irène Jacob, tous deux comédiens proposent une lecture par le biais de la correspondance d’Anton Tchekhov (Vivre de mes rêves, Lettres d’une vie) mais aussi de la nouvelle de Raymond Carver (Les trois roses jaunes - extraits), de vivre les derniers moments du dramaturge, malade et déclinant " le sourire aux lèvres " alors que sa pièce La Cerisaie triomphe à Moscou.

2. Omar Sy interprète "Frère d’âme" de David Diop

Le 13 juillet à 20 heures, le comédien Omar Sy donne vie et voix au destin tragique d’Alfa, un jeune paysan d’Afrique enrôlé comme tirailleur sénégalais et envoyé dans les tranchées de la Grande Guerre. David Diop a été le premier auteur français à recevoir l’International Booker Prize en 2021. Alors qu’en 2018 il avait déjà remporté le prix Goncourt des lycéens pour ce même roman. A lire aussi : David Diop remporte le prestigieux Booker prize international avec "Frère d’âme"

3. La Métamorphose (Franz Kafka)

L'acteur/ comédien Micha Lescot photographié dans sa loge à l'Odéon-Théâtre de l'Europe. © Belga Images Le mercredi 14 juillet à 20 heures, France Culture propose une lecture musicale du texte de Kafka par Micha Lescot sur une musique composée et interprétée par le duo de musicien Syd matters (guitare et clavier de Jonathan Morali et Olivier Marguerit). L’acteur a été plusieurs fois nominé au Molière et récompensé 3 fois par le Prix du meilleur comédien du Syndicat de la critique. La musique onirique de Syd Matters et la voix de Micha Lescot portent ce récit de Kafka où tout est perçu par le prisme d’un être que personne ne veut ni voir ni entendre.

