Au Théâtre Varia : Thibaut Wenger met en scène "Pan !" de Marius von Mayenburg

Marius von Mayenburg est né à Munich en 1972. Dès les années 90, il écrit ses premières pièces, dont notamment Visage de feu et L’Enfant froid, déjà montées chez nous. Remarqué par le metteur en scène Thomas Ostermaier, il est associé depuis le début du siècle au prestigieux théâtre la Schaubühne à Berlin en tant qu’auteur, dramaturge et traducteur.

Le titre de la pièce, déjà, en dit long sur ce qui vous attend : interjection ("peng !" en allemand) qui claque comme un coup de fusil, elle est aussi le patronyme du jeune héros dont vous allez suivre la naissance et l’irrésistible ascension. Dès le cynique monologue d’ouverture depuis le ventre de sa mère, Ralf Pan (Emile Falk-Blin) se dévoile : narcissique, violent, prêt à tout pour arriver à ses fins, il est le monstre parfait. Pour inaugurer ses hauts-faits, il n’hésite pas à étrangler sa sœur jumelle avant l’accouchement. Plus tard, il prendra plaisir à terroriser ses congénères à la plaine de jeu, son professeur de violon, sa baby sitter, … et ses parents (Léonard Berthet-Rivière et Pauline Desmet). Quant à ceux-ci, ils n’échappent pas aux sarcasmes de l’auteur : bobos gonflés de vanité, persuadés d’avoir mis au monde un génie, ils acceptent tout de leur progéniture. "Nous lui avons inculqué des valeurs chrétiennes et occidentales, je suppose qu’il en reste quelque chose" déclarera la mère menacée par la mitraillette qu’elle vient d’offrir à son fils !

C‘est en 2017, en réaction à l’élection de Donald Trump (et de tous les leaders de son acabit) que Marius von Mayenburg a écrit cette comédie féroce. Mais s’il s’intéresse aux mécanismes mentaux d’un tyran, il décrypte aussi la société qui a favorisé l’éclosion d’un tel phénomène, et flingue à peu près tous ceux qui croisent le chemin de Pan : les monstres assumés, mais aussi ceux qui cachent leurs pulsions inavouables sous le vernis de la bien-pensance et du politiquement correct. Le jeune garçon est en quelque sorte le révélateur qui met à nu les consciences et joue de manière machiavélique avec les faiblesses humaines. A la question de savoir pourquoi il avait choisi de créer un personnage d’enfant, l’auteur a répondu : "Quand quelque chose est impossible, il y a seulement deux catégories d’êtres humains qui répondent ‘je le veux quand même’ : les puissants et les enfants".