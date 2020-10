Au Théâtre National, Françoise Bloch met en scène "Points de rupture"

Depuis plusieurs années, Françoise Bloch et sa compagnie Zoo Théâtre questionnent les mécanismes de l’économie capitaliste (consultance, télémarketing, finance,…). Points de rupture nous arrive comme une suite attendue : il s’agit d’explorer ces moments où un individu décide de rompre avec le système ou le groupe dans lequel il s’inscrit, et de tracer une autre voie.

Une pièce de monnaie lancée en l’air. Pile ou face ? Obéir ou désobéir ? Le sort en a décidé : il s’agira d’obéir. A partir de là, Françoise Bloch et ses quatre formidables comédiens (Elena Doratiotto, Jules Puibaraud, Léa Romagny et Aymeric Trionfo) vont explorer le monde du travail et de l’entreprise à travers quelques situations types : réunions d’affaires, entretiens d’embauche, entrevues avec des clients,… A peine caricaturales, ces scènes dessinent un monde sclérosé, pourri par la recherche du profit à tout prix, méprisant pour le personnel et le client. Un monde de manipulation, de domination sur l’autre, et de violence policée. Mais jusqu’où est-on prêt à obéir ? Un cercle est dessiné sur le sol, un pavé posé au milieu, et le mot "mare" devient "marre". Si depuis Mai 68, les manières de l’exprimer ont varié selon les époques, nous dit-on, le ras-le-bol est plus que jamais palpable aujourd’hui. Quand advient-il, ce moment de bascule où un travail, soudain, semble avoir perdu son sens, où une réunion trahit sa vacuité, où les ordres d’un patron (couper une tarte en trente-sept morceaux, par exemple…) se révèlent absurdes ?

Brusquement, quelqu’un se lève pour dire STOP ! Refus solitaire ou appel à la colère générale, burn out passager ou révolte globale, c’est toute la gamme des rébellions qui explose ici. De l’hibernation douce au creux d’un hamac jusqu’au refuge collectif dans la nature sauvage, des plus fantaisistes aux plus rationnelles, toutes les pistes vous seront suggérées pour affirmer votre révolte.