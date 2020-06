Au théâtre dans votre salon, 27 spectacles en ligne pour survivre au confinement

A voir et à revoir sans modération, pour notre plus grand plaisir, pendant les semaines d’odyssée domestique à venir.

Le catalogue

L.U.C.A.

Ou Last Universal Common Ancestor. Pour fouiller ces interrogations qui cristallisent tous les enjeux du débat sur l'identité et les origines, Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli, deux acteurs petit-fils de migrants, réunissent des récits et des témoignages pour les passer au tamis de la science.

la critique de Dominique Mussche

L’Herbe de l’oubli

Un spectacle écrit entre fiction et radioactivité, écriture et mise en scène de Jean-Michel d’Hoop avec la Compagnie Point Zéro.

la critique de Dominique Mussche

l'avis de François Caudron

Clara Haskil, Prélude et Fugue

L'histoire d’une femme modeste au talent exceptionnel, écrit et mis en scène par Serge Kribus

la critique de Dominique Mussche

Les enfants de Don Juan

Le vivre ensemble après les attentats, écrit par Sam Touzani et Gennaro Pitisci.

J’abandonne une partie de moi que j’adapte

Un projet initié et mis en scène par Justine Lequette, Ecriture collective : le spectacle reprend les questions du film documentaire tourné par Edgar Morin et Jean Rouch en 1960, Chronique d’un été, à propos du bonheur, la vie, le travail, les utopies etc. et les confronte aux réponses d’aujourd’hui.

la critique de Dominique Mussche

l'avis de François Caudron

Malcom X

Un concert théâtral plurilingue qui réunit une palette unique de talents de la scène bruxelloise, anversoise, amstellodamoise, londonienne, et au-delà. Avec une vingtaine de performers – acteurs, musiciens, danseurs, slameurs et rappeurs issus du hip-hop.

Discours à la nation

Texte et mise en scène d’Ascanio Celestini avec David Murgia : le texte donne vie à ces politiciens ou chefs d’entreprise dont le discours, débarrassé de son vernis de respectabilité, se pare d’un grotesque aussi comique qu’effrayant.

la critique de Christian Jade

Rumeurs et petits jours

Le très inventif Raoul Collectif poursuit sa recherche autour de l’individu et la communauté.

le reportage de Christine Pinchart

Fritland

Fritland, créé au Poche, comme une belle utopie, un pays où nous pourrions déguster des frites cuisinées par un enfant d’immigré, qui raconte sa vie comme personne.

la critique de Dominique Mussche

l'avis de François Caudron

Money !

Écriture collective, mise en scène de Françoise Bloch. Tout ce que vous ne saurez jamais sur l’argent parce que personne ne vous le dira et d’ailleurs mieux vaut ne pas le savoir, parce que si on savait, ce serait pire…

la critique de Christian Jade

J’habitais une petite maison sans grâce, j’aimais le boudin

D’un récit autobiographique de J. M. Piemme, Spoutnik, Philippe Jeusette et Virginie Thirion tirent un spectacle hyperréaliste à trois voix où la nostalgie du passé ouvrier n’a rien de passéiste.

la critique de Christian Jade

Sylvia

Fabrice Murgia brosse le portrait et le destin tragique de la poétesse américaine Sylvia Plath dans une Création Studio TN entre théâtre et cinéma.

la critique de Dominique Mussche

Laïka

Seul en scène, David Murgia nous livre un second opus d’Ascanio Celestini dans lequel le Christ, revenu sur terre, observe de sa fenêtre, sur le parking du supermarché voisin, les errements des déshérités et des précaires qui peuplent son quartier.

la critique de Christian Jade

Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vus

Par le Nimis Group. A travers le vécu d’une jeune femme, à l’image de tant d’autres, qui un jour a tout quitté pour rejoindre l’Eldorado Europe, le spectacle nous fait vivre la traversée de ces êtres privés du droit de vivre.

la critique de Christian Jade

Conversation avec ma mère

Tendre et hilarant duel entre une mère et son fils, avec Jacqueline Bir et Alain Leempoel.

le reportage de Christine Pinchart

Strach, a fear song

Affronter sa peur, la regarder dans les yeux, la sublimer même. Voilà à quoi nous invite Patrick Masset, accompagné de trois acrobates, une chanteuse lyrique et un pianiste.

un article de C!RQ en CAPITALE

Le tour du monde en 80 jours

De Thierry Janssen, d’après le roman de Jules Verne. Un décor spectaculaire, une machine à surprises !(Christian Jade)

la critique de Christian Jade

Chaplin

de Othmane Moumen, Thierry Janssen et Jasmina Douieb. Un univers poétique et très visuel qui réjouira toutes les générations, sur les traces de Charlot et de son génial créateur,… Charlie Chaplin.

Folon, un opéra

Un opéra participatif pour jeune public, créé par l’Opéra Royal de Wallonie : Orangine et Jean Petit Bleu ne sont pas du tout intéressés par l’exposition des aquarelles de Folon qu’ils vont visiter avec leur classe. En cachette, ils utilisent leurs téléphones portables, bien que ce soit interdit. Mais quelque chose de totalement inattendu se produit : Jean Petit Bleu disparaît, à l’intérieur d’un tableau…

Kingdom of Fire and Clay

Ecrit et joué par Sahand Sahebdivan, né en Iran, et Raphael Rodan, élevé en Israël, prône un discours de paix, de dialogue et d’ouverture.

plus d'infos sur le spectacle en ligne