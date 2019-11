"Après la répétition", d'une justesse rare et d'une folle intimité, au Théâtre de Namur

"Après la répétition" d’Ingmar Bergman, par tg STAN, un face à face intime, sur la scène du studio du Théâtre de Namur.

Une merveille de justesse, une performance d’acteurs, un éblouissement d’une heure et quart, dans l’intimité de deux personnages. Anna la jeune comédienne et Henrik, le metteur en scène font le bilan d’une répétition, mais surtout le point sur leur vie et sur les liens qui les unissent. En réalité il y a trois personnages, mais Georgia Scalliet, qui joue Anna, la jeune comédienne, interprète également Rakel, sa mère, qui fut l’amie d’Henrik.

Anna séduit-elle comme sa mère a séduit ? Est-elle en train de séduire celui qui pourrait être son père ? Henrik a-t-il du pouvoir sur la jeune fille ? Toutes ces questions comme disent les acteurs, interpellent davantage par les temps qui courent…

Christine Pinchart a rencontré Georgia Scalliet et Frank Vercruyssen ...

Au Théâtre de Namur, dans le studio, jusqu'au 23 novembre