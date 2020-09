Angelo Bison et Jean Le Peltier : deux acteurs, deux mondes, deux bonheurs sur scène

Da solo. Un vieil homme apaisé et mélancolique. Une leçon de vie. ***

Par une vertu étrange les textes de Nicole Malinconi sont à la fois très "littéraires" dans leur forme et très digestes, "oraux", prêts à servir de grands acteurs. C’est avec une gourmandise retenue qu’Angelo Bison s’empare de cette prose très paisible, à l’opposé de rôles plus tourmentés, la folie meurtrière du philosophe Althusser ou le cynisme inquiétant de Guy Bérenger, inspiré de l’affaire Dutroux dans la série de la RTBF Ennemi Public.

Voici donc un vieux monsieur charmant en costume trois pièces et cravate, un gage de respectabilité pour cet Italien qui a passé la frontière pour l’Eldorado du Nord, belge ici. Engagé dans de grands hôtels il a passé sa vie dans du "beau monde" et a construit petit à petit ce nouveau "chez soi" prospère, avec toutes ses contradictions : une femme atteinte d’une maladie qui rend sa mémoire furtive, une fille qui ne suit pas exactement le chemin voulu par le père. Italiens ? Non, universels ces thèmes mais avec une forte et plaisante odeur d’Italie, une évocation sensible et délicieuse des vignes et de la terre du Chianti. A l’approche de la fin de la vie, au moment du bilan, les couleurs du passé donc de l’enfance s’infiltrent dans vos souvenirs mais sans excès : il y a comme un dialogue apaisé entre tout ce qui vous a formé et ce que vous en avez fait. Par petites touches Angelo Bison dresse sa toile d’araignée de souvenirs doux ou douloureux, "agrodolce" , "sweet and sour", où il embarque chaque spectateur, chaque spectatrice. Avec une table et trois chaises son metteur en scène Lorent Wanson lui donne un espace de respiration et de déambulation dans le temps et dans l’espace, de dialogue rapproché ou distancié avec son public. Impossible de lui échapper avec son mélange de malice et de douceur, de séduction tranquille et de tendresse réelle. A petits pas il nous mène vers le devoir de lucidité aux accents verlainiens : "Qu’as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse ?"

Un moment de théâtre comme un pastel aux traits fins, aux couleurs tendres. Un grand Angelo Bison.

DA SOLO (Nadine Malinconi) par Angelo Bison, créé au Festival de Spa puis 2 jours au Marni.