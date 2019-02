Angelo Bison dans "Un homme si simple" d'André Baillon. Chronique d'une folie ordinaire. Une performance frémissante ***

Pour le grand public, Angelo Bison, c’est le masque d’un pervers, assassin d’enfants, dans la série "Ennemi public", avec en arrière fond l’affaire Dutroux. Pour le public plus restreint du théâtre, Angelo, dans "L’Avenir dure longtemps", incarnait le philosophe Althusser, assassin de sa femme dans un état de folie qui le renvoie dans un hôpital psychiatrique plutôt qu’aux assisses.

Avec "Un homme si simple", Angelo et son metteur en scène Michel Bernard nous peignent un personnage guetté par une folie "ordinaire", une dépression aggravée, avec des pulsions de mort et de vie qu’on qualifierait de "déviantes". La folie s’installe en douce et n’aboutira jamais à un meurtre mais quand même à un suicide, suggéré par la dernière scène où Bison s’éloigne en répandant une à une les fleurs d’un bouquet.

Cette nouvelle performance est basée sur un texte autobiographique de l’écrivain anversois André Baillon, "Un homme si simple", basé sur cinq confessions à un psychiatre, ici adressées au public. Mais qu’avons-nous à juger ? Pas des faits graves mais des situations marginales et l’angoisse de culpabilité qui les accompagne. Au début du XXe siècle, cet homme élevé par les Jésuites vivait dans le "péché mortel" en habitant, dans la même maison, avec sa femme, Claire et sa "concubine" Jeanne. Une situation pas banale traitée par l’humour.

Voilà donc un homme pris au piège de ses contradictions mais aussi de pulsions plus graves, l’attirance pour la fille de Claire, une adolescente de 16 ans qu’il a éduquée en beau-père bienveillant. Je n’ai pu m’empêcher de songer au couple formé par Woody Allen et Mia Farrow. Allen séduisant puis épousant une fille adoptive de Mia-Soon-Yi Prévin et accusé aussi d’avoir séduit sa propre fille adoptive Dylan Farrow. Il a gagné le procès intenté par sa femme mais le sujet a refait surface à l’occasion de l’affaire Weinstein. Et l’affaire Dutroux a révélé que la majorité des pédophiles se trouvent à l’intérieur même des familles.