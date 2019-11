22 v’la Sois Belge et tais-toi, le spectacle qui va faire du bien !

Pour la 22ème année consécutive, Sois Belge et Tais-Toi révèle le potentiel comique d’un pays souvent surréaliste. Le résultat est parfois absurde, souvent piquant mais toujours drôle et pertinent. Plus qu’une tradition, c’est un spectacle total et bourré de talents.

Le soir même du 26 mai dernier, c’était déjà tout un spectacle : exclusives, bluff, jeux politiques, entre vrais semblables on fait de faux semblants !

Ce pays est une oeuvre d’art ! Un puzzle, un casse-tête ! Les élections ont mal distribué les cartes : la "réussite" n’est pas évidente, il y aura "bataille" et l’électeur sera "couillon" ?

C’est le soir des élections, et ce soir-là on se dit déjà : et bien maintenant on va rire ! Oui, on va rire !