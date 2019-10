Via Appia, la voie musicale

Camille De Rijck et Sylvain Fort sont à la tête d’une nouvelle collection qui met la musique en pages. Trois premiers ouvrages sont déjà disponibles.

Sylvain Fort a une vie déjà bien remplie : conseiller en communication, traducteur, essayiste, critique musical… Et Wikipedia ne s’arrête même pas là car il nous apprend encore qu’il a été conseiller d’Emmanuel Macron de mai 2017 à septembre 2018, en tant que responsable des discours du président avant de gérer le pôle communication de l’Élysée. Un sacré curriculum donc pour cet auteur, entre autres d’une biographie d’Herbert von Karajan, et collaborateur de nombreuses publications (Diapason, Opéra Magazine…). Camille De Rijck est quant à lui bien connu en nos contrées : présentateur et chroniqueur à la RTBF, figure de proue de Musiq3, il est incontournable ces dernières années.

Ces deux têtes bien faites se sont retrouvées au sein des éditions françaises Papiers Musique pour diriger une nouvelle collection baptisée Via Appia : des essais libres, singuliers, décalés qui donneront chapitre à des plumes décomplexées et résolument modernes. Trois premiers titres ont paru (In Memoriam de Sylvain Fort, 100 Maux de l’Opéra de Christophe Rizoud et Mozart, le visiteur d’André Tubeuf) afin de "pallier à la raréfaction de la parole musicale dans la presse papier", comme le signifiait Camille de Rijck dans une interview accordée au magazine en ligne Crescendo.

Cette collection se veut accessible à tous les mélomanes, en témoignent ces "100 Maux de l’Opéra" : un ouvrage sous forme de lexique ludique, historique ou sociologique, qui propose un regard actuel sur l’art lyrique. Les deux hommes ne comptent pas en rester là, de nouvelles publications sont annoncées et Camille De Rijck cite même deux autres collections à naître : la collection Grand Socco donnera ainsi la parole aux musiciens et Via Toledo se concentrera sur les relations entres les villes et la musique.

Un petit regret : la mise en page et la qualité du papier des livres déjà parus, qui ne rendent pas vraiment hommage à leur contenu. Gageons que ce sera amélioré dans le futur !