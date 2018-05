Une centaine de jeunes revisiteront du 20 au 22 mai Don Juan de Mozart à l'ORW

Une centaine de jeunes de 14 à 28 ans, issus de 13 maisons de jeunes des provinces de Liège, Namur et du Hainaut, revisiteront Don Juan, l'œuvre de Mozart, à l'Opéra Royal de Wallonie. Une collaboration qui a nécessité 18 mois de travail et près de 200.000 euros de budget pour trois représentations programmées les 20 et 21 mai et destinées au grand public.

Depuis 10 ans, l'institution culturelle liégeoise développe des collaborations avec des structures telles que les jeunesses musicales ou les maisons de jeunes afin de favoriser l'accès à l'Opéra aux jeunes. Un travail qui porte désormais ses fruits puisque 30% du public présent à l'ORW a moins de 32 ans, se félicite Stefano Mazzonis di Pralafera, le directeur de l'ORW, à l'heure où d'autres institutions mondiales de renommée ont beaucoup de difficultés à stabiliser leur fréquentation.

Pas moins de 43 séances scolaires pour le jeune public ont été proposées en 2017. Quatre spectacles ont été spécialement conçus pour eux et vus par 15.000 élèves.

"Un autre Don Juan", qui proposera aussi une représentation scolaire ouverte à 1.000 jeunes le 22 mai, rentre pleinement dans cette politique puisqu'elle a permis à une centaine de jeunes wallons de se familiariser avec la scène au travers du chant, du slam, du rap et d'autres disciplines artistiques.

Les jeunes parlent avec leurs codes et leur langage et offrent ainsi un Don Juan totalement dépoussiéré. "Ils explorent avec des équipes professionnelles différentes disciplines et grâce à ce type de projet trouvent leurs repères pour devenir de futurs adultes épanouis", assure Antoinette Corongiu, directrice de la Fédération des Maisons de jeunes.

Cette création a nécessité un budget de 200.000 euros financé entre autres grâce à une aide de 10% de la Fédération Wallonie Bruxelles pour la post-production, à un crowdfonding de 12.500 euros presque atteint ainsi qu'un soutien extra-institutionnel représentant un sixième du budget.