On peut être un grand chef (wagnérien, entre autres) sans être, comme Wagner le préconise dans « De la direction d’orchestre » (1869) « sûr, sévère, despote et même brutal. ». La preuve par Alain Altinoglu, certes « sûr » dans sa conduite musicale mais dont le caractère semble étranger au « despotisme brutal » qu’affectionnent nombre de chefs, wagnériens ou pas. Voilà un homme qui, par sa simplicité souriante et son énergie sans emphase, a conquis l’estime et l’affection du public, des critiques, de l’orchestre de la Monnaie et de toute la « famille Monnaie ».

Sa remarquable direction de « Tristan und Isolde » de Wagner confirme la maîtrise wagnérienne éblouissante, constatée dans « Lohengrin » mis en scène il y a un an par Olivier Py où il nous plongeait dans un bain de nuances, un flot de contrastes jamais appuyés, annonçant la « mélodie continue » du Ring.

Dans le programme de « Tristan », la réflexion d’Alain Altinoglu porte sur le fameux « accord de Tristan » qui dès le prélude ouvre la porte à l’atonalité de Berg, Schönberg et Boulez. Mais dit-il : ce qui me fascine le plus, en tant que chef d’orchestre, c’est la fonction si novatrice de l’orchestre dans cet opéra. Tristan a des allures de grand poème symphonique, où l’orchestre dépasse le rôle de simple commentateur ou accompagnateur pour se muer en initiateur de toutes les passions et de leur ambivalence. La naissance, l’interaction et la transformation de quelques simples cellules musicales mères débouchent sur un chef d’œuvre cosmique, universel et éternellement moderne. »

Tout est dit sur le fond et la forme, mais surtout on comprend mieux les raisons du plaisir éprouvé à l’issue de cette merveilleuse représentation : l’orchestre, son chef et les chanteurs sont les rois, et Ralf Pleger et Alexander Polzin, le metteur en scène et le scénographe sont au service de la musique.

A chaque acte, ils proposent une « image » scénique différente qui n’a pas un rapport direct, littéral avec l’action mais nous plonge dans une rêverie entre ciel et terre, rêve et réalité, intérieur/extérieur qui force à l’écoute de la musique et le texte. Le bateau de la rencontre du premier acte devient une perspective de stalagmites un peu molles, une grotte liant eau et terre alors que les chanteurs évoluent lentement, reflétés dans un immense miroir scénique. Au deuxième acte, le « ralenti » est encore plus surprenant puisque l’immense scène d’amour « hors le temps » est vécue par deux amants immobiles, juchés sur une curieux et fascinant amas de branches mortes blanchies, comme un récif de corail au fond des mers. La lente animation de ces « branchages » chorégraphiés en autant d’humains sensuels rend parfaitement compte des contradictions du désir dont Tristan et Isolde sont les symboles musicalement déchirants. Au 3è acte, plus abstrait, derrière les chanteurs constamment au premier plan, un fond céleste s’affiche, troué de lumières et d’ombres. Le retour mythique d’Isolde pour mourir aux côtés de Tristan semble s’étendre à l’univers. Tristan apparaît le visage recouvert d’un masque doré de Bouddha, comme si la mort du couple s’inscrivait dans une tradition orientale chère à Schopenhauer, admiré de Wagner, où l’ivresse de la mort est une ultime rédemption.