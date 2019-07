"Mahagonny", un "requiem" choral, noir de noir. La griffe d'Ivo Van Hove sur le pamphlet de Weill/Brecht.

A sa création à Leipzig en 1930, les nazis organisent une cabale pour saborder cet opéra "judéo-marxiste". Il est pour les hitlériens, l’exemple même de "l’art dégénéré" qu’ils feront disparaître dès leur arrivée au pouvoir … trois ans plus tard. Non seulement il est anti-capitaliste, cet opéra, mais anti-wagnérien, anti-romantique, bref à éliminer. Cette œuvre de combat - manifeste - politique et esthétique - se veut sans concession et sans pardon. La nature humaine est irrémédiablement corrompue par l’argent. Ivo Van Hove et Esa-Pekka Salonen donnent une force impressionnante à cette démonstration toujours actuelle.

Cette énorme parodie avec ses lourdeurs "d’actualité" (1930) sonne incroyablement juste à peine un siècle plus tard. Cette allégorie féroce met au centre le Fric, seul Dieu omniprésent dont le fantasme a "créé" cette ville imaginaire de Mahagonny. Et la mise en scène d’Ivo Van Hove part de ce concept de fric, roi de tous les rêves et qui truque toutes nos représentations.

La scène est nue quand surgissent 3 escrocs fourbus, la veuve Begbick, (Karita Mattila, dégaine superbe), Moïse la Trinité (Willard White, humble, effacé) et Fatty le Fondé de Pouvoir (Alan Oke, le cynique). Leur ruée vers l’Or interrompue par une panne de camion, ils décident de fonder une "ville-piège", basée sur le fric ou une toile d’araignée imaginaire pour attirer des gogos de toute l’Amérique et leur pomper leurs économies. Arrivent alors quatre braves bûcherons du Canada dont le naïf Jim (le sublime Nikolai Schukoff, le Candide voltairien de ce conte, victime idéale du Système). C’est par lui et ses copains qu’on vit la transformation de la ville petite bourgeoise initiale, avec passes tarifées banales, à la tornade qui radicalise les humains, menés par les instincts primaires : manger, boire, se battre et forniquer. Jim le tendre, amoureux de sa pute, la Jenny à la voix sensuelle d’Annette Dasch sera condamnée finalement à une mort symbolique mort pour une dette minable. Grosses ficelles mais musique sublime.

C’est que la Ville qui grandit sous nos yeux est une pure illusion, qui devient petit à petit ce qu’elle est par essence : une "bulle" spéculative qui finit par exploser sous nos yeux. Ivo Van Hove en bâtissant Mahagonny sur des "images" virtuelles, truquées et en nous montrant le processus de ces images… fausses en train de se faire et de nous … piéger trouve un équivalent "technologique" contemporain pour transposer cette parabole des années 30 à notre époque. Nous nous abreuvons tous dans un monde d’images virtuelles auxquelles nous croyons brièvement avant de déchanter et de nous apercevoir de notre erreur. Les banques créent des actions pourries qu’elles vendent aux gogos : la crise de 2008, rappelle celle de 1930 et annonce toutes les autres.