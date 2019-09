"Macbeth Underworld" de Pascal Dusapin. Psychanalyse d'un couple halluciné. Éblouissant ***.

Macbeth Underworld Trailer - 21/09/2019 The dreaded Thane of Glamis rises, with his dark fairy queen by his side: ‘Macbeth Underworld" premieres tonight! Embrace the darkness, until October 5th at La Monnaie. https://bit.ly/2kUVKGC Composer: PASCAL DUSAPIN Conductor: ALAIN ALTINOGLU Director: THOMAS JOLLY Direction collaborator: ALEXANDRE DAIN Set design: BRUNO DE LAVENÈRE Lighting: ANTOINE TRAVERT Costumes: SYLVETTE DEQUEST Dramaturgy: KATJA KRÜGER Chorus Masters: MARTINO FAGGIANI, ALBERTO MORO Lady Macbeth: MAGDALENA KOŽENÁ, SOPHIE MARILLEY Macbeth: GEORG NIGL Weird Sisters: E. LEKHINA, L. JØRSTAD, C. LOETZSCH Ghost: KRISTINN SIGMUNDSSON Porter: GRAHAM CLARK Archiluth: CHRISTIAN RIVET Child: ELYNE MAILLARD, NAOMI TAPIOLA La Monnaie Symphony Orchestra and Women‘s Chorus Production: LA MONNAIE | DE MUNT Co-production: OPÉRA COMIQUE (PARIS), OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE