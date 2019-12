"Les Contes d'Hoffmann". Le Monde est Star, Hollywood est son Roi, Warlikowski son Prophète. ***

Les Contes d'Hoffmann | Trailer - 19/12/2019 Outside the arctic winds reign supreme, but you can always count on Alain Altinoglu to warm both frozen fingers and nostalgic hearts. ‘Les Contes d’Hoffmann’ will make you forget about the cold and darkness of December, until January 2nd at La Monnaie! → https://bit.ly/358UAsZ CAST Conductor: ALAIN ALTINOGLU Director: KRZYSZTOF WARLIKOWSKI Set design and costumes: MAŁGORZATA SZCZĘŚNIAK Lighting: FELICE ROSS Video: DENIS GUÉGUIN Choreography: CLAUDE BARDOUIL Dramaturgy: CHRISTIAN LONGCHAMP Chorus Masters: MARTINO FAGGIANI & ALBERT MORO Hoffmann: ERIC CUTLER, ENEA SCALA (DEC 12, 19, 22, 27, 31) Olympia, Antonia, Giulietta, Stella: PATRICIA PETIBON, NICOLE CHEVALIER (DEC 12, 19, 22, 27, 31) Nicklausse, La Muse: MICHÈLE LOSIER La voix de la tombe: SYLVIE BRUNET-GRUPPOSO Le conseiller Lindorf, Coppélius, Le docteur Miracle, Le capitaine Dapertutto: GÁBOR BRETZ Spalanzani, Nathanaël: FRANÇOIS PIOLINO Luther, Crespel: SIR WILLARD WHITE Frantz, Andrès, Cochenille, Pitichinaccio: LOÏC FÉLIX Schlémil, Herrmann: YOANN DUBRUQUE Wolfram: ALEJANDRO FONTE Wilhelm: BYOUNGJIN LEE La Monnaie Symphony Orchestra and Chorus MM Academy led by Benoît Giaux Production: LA MONNAIE / DE MUNT With the support of LOTERIE NATIONALE With special thanks to the investors of taxshelter.be, COFIDIS, HERMES BROWN II, 'T ZOUT CONSTRUCT, IMMO-PUYHOEK, ALCODIS In coproduction with Shelter Prod and Prospero MM Productions With the support of taxshelter.be and ING With the support of the tax shelter of the Belgian federal government. #MM1920 #LaMonnaie #DeMunt #Opera