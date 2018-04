Le public de l'Opéra Royal de Wallonie se rajeunit toujours plus

Au cours de la saison 2017-2018 qui s'achève, l'Opéra Royal de Wallonie a affiché un taux moyen de remplissage de la salle de 99% lors des opéras, concerts et spectacles dédiés au jeune public. Parmi les spectateurs, avec une proportion de 30%, ils sont de plus en plus nombreux à être âgés de moins de 32 ans, s'est réjoui lundi Stefano Mazzonis di Pralafera, directeur général et artistique de l'Opéra Royal de Wallonie, à l'occasion de la conférence de presse de présentation de la prochaine saison.

On relève également que pas moins de 16.700 élèves ont franchi les portes de l'Opéra dans le cadre d'activités scolaires. "Le public provenant de la province de Liège est de 55% tandis que le reste est issu du nord du pays et de Bruxelles (32%), des Pays-Bas, d'Allemagne et de France (2%)", ajoute Stefano Mazzonis di Pralafera. Le directeur a présenté une saison 2018-2019 suivant la même philosophie que les précédentes à savoir la programmation d’œuvres de renom et d'autres moins connues, avec la participation de grands artistes belges et internationaux ainsi que de nouveaux talents, tout en continuant de susciter l'intérêt des plus jeunes.

"Neuf opéras sont au programme, dont cinq nouvelles productions et une production inédite en Belgique, à savoir Faust de Gounod qui sera dirigée par Patrick Davin. Il y aura également trois grands concerts de solistes, quelques concerts gratuits ou à prix très réduits ainsi que trois spectacles destinés aux enfants", a-t-il précisé.

La saison sera également marquée par la présence de Speranza Scappucci, qui connaît une carrière internationale, en tant que chef principal attitré de l'Opéra Royal de Wallonie pour sa deuxième saison.

La nouvelle saison 2018-2019 sera dévoilé ce lundi 23 avril à 19h sur Facebook Live.