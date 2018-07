Le Festival d'Aix-en-Provence, laboratoire d'opéras

Salzbourg peut se vanter d'être le plus grand festival d'opéra au monde, Glyndebourne, le plus chic, mais c'est bien le Festival d'Aix-en-Provence qui peut se targuer d'être le plus créatif.

Le plus prestigieux festival lyrique français, qui fête à partir de mercredi ses 70 ans, parie sur la création pour maintenir vivant un art jugé élitiste.

Sur le départ après 11 ans, son directeur Bernard Foccroulle a été salué par la presse internationale pour avoir assis la réputation d'Aix comme laboratoire de productions d'avant-garde.

Pour sa dernière saison (4-24 juillet), le Belge de 64 ans présentera deux créations: "Seven Stones", premier opéra d'un jeune compositeur tchèque, et "Orfeo & Majnun", qui mélange le "Orphée et Eurydice" européen et le "Majnoun et Layla" arabe.

Si depuis 1998 la tradition était de présenter une création en plus des classiques, cette tendance s'est accélérée avec Bernard Foccroulle.