Le baryton José van Dam parrain du musée Grétry à Liège

Le musée Grétry a désormais atteint le maximum de sa capacité depuis la récente rénovation de son annexe destinée à accueillir le fonds musical Radoux-Rogier, a indiqué jeudi Patrick Dheur, chargé de mission du musée Grétry, à l'occasion d'une conférence de presse en présence du baryton belge José van Dam.

José van Dam, figure emblématique de l'opéra sur la scène internationale, a accepté de parrainer le musée Grétry, installé en Outremeuse. Il a été récompensé pour l'ensemble de sa carrière par les International Classical Music Awards 2018. "La musique de Grétry est belle et, selon moi, pas assez connue. En acceptant d'être parrain, je voudrais ainsi contribuer à la faire connaître", a-t-il confié.

Le bâtiment accueillant le musée Grétry a été restauré en 2013, à l'occasion du bicentenaire de la mort du compositeur liégeois. La rénovation de l'annexe permet d'accueillir le fonds musical Radoux-Rogier qui a été constitué à la suite du don de la famille Radoux-Rogier à la ville de Liège. Ce fonds comprend des archives et objets personnels de Grétry comme des partitions originales, autographes, correspondances, dessins... Le musée est également enrichi des archives personnelles de sa dernière conservatrice Jeanne Delbastaille, deuxième épouse de Charles Radoux-Rogier. On y retrouve des documents relatifs à la vie privée et professionnelle de la conservatrice entre 1952 et 1972 ainsi que des éléments autographes, manuscrits, photographiques, iconographiques utiles pour la recherche historique.