La Monnaie présente sa saison 2019-2020

Peter de Caluwe entamera en septembre 2019 la première saison de son troisième mandat à la tête du Théâtre royal de la Monnaie. Il conçoit le programme de la future saison comme une pièce dans l’architecture des six prochaines années.

Deux créations mondiales marqueront le début de chaque saison avec cette fois Macbeth Underworld de Pascal Dusapin et Le Silence des ombres de Benjamin Attahir. Une trilogie au printemps. A l’affiche cette année, la trilogie Mozart Da Ponte. La dramaturgie permettra d’établir des comparaisons entre les personnages et les thématiques des trois opéras : Les Noces de Figaro, Don Giovanni et Cosi fan tutte.

Répertoire ou création, six opéras complèteront la programmation : Moniuszko à Paris de Andrzej Kwiecinski, la Dame de pique de Piotr Il’yich Tchaikovsky, le Chevalier à la Rose de Richard Strauss, Jeanne d’Arc de Giuseppe Verdi, Jeanne d’Arc au bûcher d’Arthur Honegger et les Contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach.

Fidélité aux metteurs en scène Romeo Castellucci, Krzysztof Warlikowski, David Marton et Damiano Michieletto. La Monnaie proposera également une série de récitals, des concerts conduits par le directeur musical Alain Altinoglu et des spectacles de danse d’Anne Teresa De Keersmaeker, de Sidi Larbi Cherkaoui et de Sasha Waltz.