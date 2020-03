L'Opéra Royal de Wallonie vous invite à l'opéra chez vous, tous les samedis

JÉRUSALEM - Giuseppe VERDI - Mars 2017 - 30/03/2020 Injustement méconnu, l'opéra "Jérusalem" de Giuseppe Verdi (1813-1901) compte parmi les chefs-d'œuvre du compositeur. Inspiré par une de ses précédentes œuvres I Lombardi alla prima crociata, Verdi crée "Jérusalem" pour la scène parisienne. D'inspiration française bien qu'il se refuse à l'admettre, Verdi adapte son opéra aux goûts du public parisien. Un ballet est ajouté et les personnages retravaillés. Aveuglé de jalousie, Roger tue son frère Raymond par erreur. Il décide alors de faire la guerre sainte et part, rongé de culpabilité, rejoindre les croisés à Jérusalem. Gaston, injustement accusé du meurtre trouve aussi refuge à Jérusalem. Le coupable et l'accusé se trouvent tous deux réunis à nouveau pour conquérir la ville. Drame, amours, révélations, rapt sont au programme... le tout auréolé d'une riche orchestration imaginée par l'un des plus grands compositeurs romantiques italiens. Direction musicale : Speranza SCAPPUCCI • Mise en scène : Stefano MAZZONIS DI PRALAFERA • Décors : Jean-Guy LECAT • Costumes : Fernand RUIZ • Lumières : Franco MARRI • Gianni SANTUCCI : Chorégraphie • Pierre IODICE : Chef des Chœurs Gaston : Marc LAHO • Hélène : Elaine ALVAREZ • Roger : Roberto SCANDIUZZI • Comte de Toulouse : Ivan THIRION • Raymond : Pietro PICONE • Isaure : Natacha KOWALSKI • Adémar de Montheil : Patrick DELCOUR • L’Emir de Ramla : Alexei GORBATCHEV • Un Héraut : Benoît DELVAUX Orchestre et Chœurs de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège