L'Opéra Royal de Wallonie ouvre sa nouvelle saison avec "La bohème" de Puccini

L'Opéra Royal de Wallonie ouvre sa nouvelle saison ce week-end. Une nouvelle saison particulière puisque conditionnée par les mesures sanitaires liées à la crise du coronavirus. Ce qui n'entame pas la joie du directeur de l'ORW, Stefano Mazzonis: " Il y a trois semaines, on n'était toujours pas sûr de pouvoir rouvrir. Les signaux n'étaient pas bons. Moi, j'avais dit qu'on allait recommencer comme prévu! Beaucoup me prenait pour un fou! (rire) J'avais raison d'être optimiste!"

Cette saison 2020-2021 est aussi exceptionnelle en raison de la célébration du bicentenaire de l'institution culturelle liégeoise. A cette occasion, la programmation propose à la fois des oeuvres très rares comme "I Lombardi alla prima crociata" de Verdi et "Il Turco in Italia" de Rossini, deux opéras jamais présentés à Liège, mais également des oeuvres très populaires comme "La bohème" de Puccini, en ouverture de saison et mis en scène par Stefano Mazzonis : " Il s'agit d'un des dix opéras les plus joués dans le monde! "Cette reprise propose deux distributions: Angela Gheorghiu et Jessica Nuccio dans le rôle de Mimi tandis que Stefan Pop et le ténor liégeois Marc Laho se partagent le rôle de Rodolpho. Marc Laho, est ravi de pouvoir enfin remonter sur scène. " C'est la première fois que, depuis le mois de mars, je vais pouvoir à nouveau chanter et me produire dans une salle d'opéra. Ça m'a énormément manqué! C'est formidable de retrouver ce personnage de Rodolpho et ici à Liège en plus...!" Sur le plateau, le respect des règles de sécurité est bien-sûr de mise. Les artistes tomberont le masque dès ce dimanche 20 septembre pour la première représentation! Toutes les informations sur le site de l'ORW.