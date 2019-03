"Frankenstein" de Mark Grey. Un monstre se raconte, dans une scénographie flamboyante de La Fura dels Baus

Nous avons tous en tête "notre" Frankenstein, basé sur des adaptations filmées à gros renfort d’hémoglobine et de science-fiction macabre. Ou d’adaptations théâtrales dont la plus récente, de Jan Christoph Gockel et Michael Pietsch repasse au Théâtre National, du 6 au 1O mai. Le mérite de la version d’Alex Ollé et Mark Grey est de partir du roman originel de Mary Shelley pour mettre au centre les états d’âme de "la créature" artificielle du roman. Or la vision populaire, filmique, insiste sur les méfaits du monstre mais confond allègrement son créateur, le savant fou Victor Frankenstein et sa créature… sans nom, la source majeure de sa douleur criminogène. Surtout le patron de "La Fura dels Baus" nous plonge dans une féerie visuelle d’une rare intelligence scénique.

C’est Alex Ollé qui l’a voulu ce nouveau "Frankenstein", soutenu depuis 2011, 8 ans, par Peter de Caluwe dont on connaît la volonté bien établie de favoriser la création contemporaine et les metteurs en scène d’avant-garde. Ollé et sa librettiste/dramaturge Julia Canosa i Serra et plus tard le compositeur américain Frank Grey ont alors "revisité" l’œuvre de Mary Shelley pour le mettre en perspective contemporaine sans trahir l’original. Ils projettent l’action dans le futur lointain (2816, 1000 ans après la composition du roman) où l’Arctique - en voie de dégivrage actuel - s’est reglacé.

Dans le roman, Walton est un capitaine et écrivain raté qui découvre le Docteur Frankenstein épuisé poursuivant au pôle Nord sa "créature", trois fois meurtrière mais qui lui survit, alors que lui, Victor F. meurt.

Dans l’opéra, Walton est un explorateur scientifique qui trouve la "créature" gelée, enfouie dans les glaces. En le réchauffant il lui redonne vie et… mémoire. L’histoire est alors racontée comme une série de flash-back vécus par la "créature sans nom" dont on n’excuse pas les crimes mais où les responsabilités du "créateur", le docteur irresponsable, sont pointées. Le livret de Julia Canosa i Serra insiste sur la dignité refusée à la créature (pas de nom, donc d’identité mais une blessure "originelle" béante). Dieu a "nommé" Adam, Prométhée révolté contre les dieux a un nom, la "créature" anonyme du Docteur Frankenstein n’en a pas, comme en enfant sauvage. Elle cherche en vain l’amitié des hommes et prend d’horribles revanches sur son créateur méprisant en tuant son frère, son ami, sa femme. Ce marginal, cet exclu, ce "loser" abandonné à sa solitude métaphysique renverse l’image du tueur sanglant traditionnel. Il se crée entre lui et nous une curieuse empathie, une source de réflexion et d’émotion plus que d’horreur. En arrière-plan, le procès de la science moderne avec le robot-anonyme, notre rival envahissant et les débats bioéthiques actuels. Au final, une réflexion existentielle sur l’inné et l’acquis et les limites du bien et du mal remontant jusqu’à Thomas d’Aquin qui définit "la tragédie du mal comme absence de bien".