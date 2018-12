Concours : Nabucco à Forest National le 21 décembre

Music Hall Classics interprète "Nabucco", à juste titre l’un des opéras les plus exécutés au monde, dans une surprenante et inédite version arène pour grand public. Attendez-vous à des chanteurs d’exception soutenus par une mise en scène à la fois grandiose, moderne et poétique dans des décors impressionnants du concepteur d’opéras au succès international Dan Potra.

"Nabucco" de Verdi est un opéra particulièrement captivant, qui jouira de la grandeur qu’il mérite dans cette version arène. Puisque le compositeur Giuseppe Verdi (1813-1901) s’est inspiré de l’histoire de la Bible et que les Italiens réalisaient déjà des péplums avant qu’Hollywood ne s’y mette, cette version rend hommage à l’univers du cinéma muet, avec des costumes et des décors luxuriants et des chanteurs au plus haut de leur art.

"Nabucco" était le premier grand succès et a lancé la carrière de Giuseppe Verdi, l’un des plus grands compositeurs d’opéras de l’histoire. Le "Chœur des esclaves" est l’une des mélodies d’opéra les plus célèbres de l’histoire.

à Forest National, le 21 décembre à 20h