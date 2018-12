Concours : La Bohème à Forest National le 22 décembre

La plus belle histoire d’amour de tous les temps, maintenant dans une surprenante et inédite version grand public.

Seuls quelques compositeurs d’opéra sont parvenus à remuer les émotions humaines avec autant de succès que Giacomo Puccini (1858-1924). Et seuls quelques opéras nous touchent aussi directement que la romance tragique La Bohème, basée sur le feuilleton de magazine ‘Scènes de la vie de bohème’ publié par Henri Murger entre 1847 et 1849. Il raconte l’histoire de pauvres artistes parisiens qui se perdent dans l’art et l’amour.

Music Hall Classics interprète La Bohème, à juste titre l’un des opéras les plus exécutés au monde, dans une surprenante et inédite version "arène" pour grand public. Attendez-vous à des chanteurs d’exception soutenus par une mise en scène à la fois grandiose, moderne et poétique dans des décors impressionnants du concepteur d’opéras au succès international Dan Potra.

Dans La Bohème, son quatrième opéra, Giacomo Puccini dévoile un style profondément mature et original. L’œuvre contient quelques-unes des arias les plus inoubliables du répertoire opératique comme "Mia chiamano Mimi", "O soave fanciulla" et "Quando m’en vo".

à voir à Forest National le 22 décembre.