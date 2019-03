A Hambourg, l'opéra d'un artiste russe en captivité à Moscou

Il est privé de liberté, de téléphone, d'internet, jugé en Russie, et pourtant le metteur en scène Kirill Serebrennikov a réussi à monter à Hambourg, en Allemagne, un opéra entier.

L'enfant terrible du théâtre russe, considéré par ses partisans comme une victime des valeurs traditionalistes portées par le Kremlin, est assigné à résidence depuis deux ans car accusé de détournement de fonds.

Mais grâce à un avocat dévoué et Evgueni Koulagine, un collègue et ami qui est devenu son co-metteur en scène, Kirill Serebrennikov a réussi à diriger ses chanteurs et à penser costumes et décors pour sa version de "Nabucco" de Verdi, dont il fait une oeuvre géopolitique et antipopuliste.

Toutes les répétitions sont filmées à l'aide de téléphones. Les images sont alors envoyées au conseil de l'artiste qui les lui transmet dans son appartement-cellule sur une clé USB.

Là, Serebrennikov visionne, puis filme ses propres commentaires qui effectuent le trajet inverse vers l'Allemagne.

"C'est vrai que c'est assez étrange de se retrouver à chaque répétition assis devant un écran d'ordinateur à regarder une vidéo avec les notes du metteur en scène. Mais bon voilà, tout fonctionne", relate Géraldine Chauvet, qui interprète Fenena, la fille rebelle et compatissante du dictateur Nabucco.