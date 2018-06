" WaW [ We are Women] " (T.Smits).Une parodie musicale réussie sur le féminin/masculin***

Depuis plus de 25 ans Thierry Smits tient la corde. Ou plutôt les cordes d’un talent multiforme exaltant le corps masculin sur le mode lyrique ou parodique, poétique ou polémique. Poésie de la mort dans " Corpse ", " Cyberchrist " et surtout " Eros délétère " à une époque, les années 90, où le sida provoquait une hécatombe dans le milieu gay. Poésie de la vie dans " D’Orient " ou " To the ones I love " ou plus récemment " Anima ardens ". Avec la magnifique synthèse de tous ses talents, son chef d’œuvre, " V.-Nightmares " sur les " Quatre Saisons " de Vivaldi, couronné par les Prix de la Critique 2008.

Critique : ***

Avec " WAW " Thierry Smits renoue avec une veine plus caustique, sur le féminin dans l’homme, déjà abordée avec une esthétique " queer " dans " Cocktails ", parodie frénétique, orgie assurée, un rien sarcastique sur des musiques de Maxime Bodson. Dans les deux cas on reconnaît la " griffe " du dramaturge préféré de Thierry Smits, Antoine Pickels.

Mais " WAW " se veut plus " doux " que " Cocktails ", plus " convivial ", adressé à tous les publics, hétéro comme homo, avec une bonne dose d’humour, rarissime et bienvenu, en danse. Tout homme contient du féminin et toute femme du masculin, ce n’est pas nouveau, c’est même un fameux cliché. Mais à notre époque parfois régressive, il est bon de le rappeler, fermement et gentiment, avec une esthétique apaisée, tirant sur la comédie musicale.

" WAW ", c’est comme une symphonie en 3 mouvements : d’abord l’arrivée hilarante de l’équipe belge de foot, milieu macho s’il en est, où la parodie des musculations, en gestes lentement " décomposés " fait mouche immédiatement sur un public hilare.