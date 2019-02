“WaW - We are Woman” le spectacle qui pose la question du genre

Le spectacle du chorégraphe belge Thierry Smits a déjà remporté un franc succès critique lors de sa présentation initiale en juin. La création qui bouscule les codes revient au Studio Thor du 12 au 23 mars.

We are Woman est une création du Théâtre Varia à Ixelles, où elle a été présentée en juin 2018. Elle a été produite par la Compagnie Thor en collaboration avec Antoine Pickels et donne une suite à Anima Ardens. Thierry Smits fait d’ailleurs appel aux mêmes danseurs que pour son oeuvre précédente.

Le chorégraphe belge offre un questionnement sur le genre et la norme à travers des postures. Il a en effet demandé à ses danseurs de faire ressortir leur féminité, de devenir une femme et de l’exprimer. Affirmation et stéréotypes, WaW balaye toutes les façon d’exister en tant que femme et rend également hommages aux sorcières.

Thierry Smits va encore plus loin dans son spectacle puisqu’il demande aux danseurs de s’imaginer avoir des menstruations, être enceints, d’allaiter, d’avoir des attributs féminins. Tout pour ce glisser au mieux dans leur personnage, se trouver, se voir autrement. Une bonne manière de remettre toute la question du genre en perspective et s’apercevoir aussi peut-être de l’absurdité de la binarité dans certains cas.