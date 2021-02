Virginie Demilier succèdera à Patrick Colpé à la direction du Centre Culturel Régional de Namur

Le 30 juin 2021, Virginie Demilier remplacera officiellement Patrick Colpé à la direction du Théâtre de Namur, même si ce dernier a déjà concocté la programmation 2021-2022. Un passage qui se fera en douceur, à Avignon notamment, qui sera leur terrain commun.

Virginie Demilier dont le projet a fait l'unanimité à Namur, a étudié les arts du spectacle à l'UCL et le marketing à l'ICHEC. Elle a travaillé dans la communication d'institutions renommées comme le Festival de Spa, et dirige depuis 12 ans la compagnie Artara de Fabrice Murgia. Quelques changements ont déjà muri dans l'esprit de la future directrice, comme la mise en place de spectacles d'expression citoyenne, avec des artistes qui accordent une attention particulière à l'échange avec les citoyens. On pensera également une scène plus urbaine, et des spectacles de slam poétique et de danse urbaine.

Patrick Colpé occupait les lieux depuis la rénovation du théâtre namurois rouvert en 1998, après rénovation. Il a su lui donner une dimension internationale, notamment grâce à des fidélités et des amitiés : le Cirque Eloize, le Cirque Plume, James Thiérrée, Fabrice Luchini, Slava Polounine et le Slava Snowshow…

Aujourd'hui il plaide pour la reconquête du public des 25-40 ans, avec une place dans la programmation pour le stand up, le slam en effet et une place dans les moyens qui sont donnés en création pour de l'écriture et une qualité de travail. Et il est confiant quant à la qualité et les ambitions que la nouvelle direction souhaite maintenir au sein de l'institution.