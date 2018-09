Vent nouveau sur le KFDA. 1 directrice, 2 directeurs. Et 2 femmes co-présidentes du CA (dont Anne Hislaire, ex-RTBF).

Voici le communiqué

Le Conseil d'Administration du Kunstenfestivaldesarts a désigné Sophie Alexandre, Daniel Blanga Gubbay et Dries Douibi comme successeurs de Christophe Slagmuylder à la tête du festival. Le Conseil d’Administration a retenu le projet artistique de Daniel Blanga Gubbay et Dries Douibi ; ils rejoindront Sophie Alexandre à la direction du festival. Le trio écrira le troisième chapitre du Kunstenfestivaldesarts avec l’équipe forte déjà en place, heureuse de cette décision.

La désignation de ce trio est un choix délibéré pour un nouveau modèle de direction, porté par les profils complémentaires des trois directeurs : le réseau bruxellois de Sophie Alexandre, le profil international et la vision artistique de Daniel Blanga Gubbay, et l’expérience de Dries Douibi en tant que dramaturge et son engagement pour la scène artistique bruxelloise.

Biographie des 3 directeurs/trices.

Le projet artistique de Daniel Blanga Gubbay et Dries Douibi a été sélectionné pour sa vision artistique radicale et centrée sur les artistes. Ils proposent de repenser le lien avec la ville et veulent offrir des nouveaux élans à l’ancrage du festival au niveau local, combiné à l’exploration de réseaux internationaux et de contextes de créations inhabituels. Le projet est la base pour un renouvellement et un approfondissement de la vision du festival, à la rencontre de nouveaux publics, sans perdre de vue sa continuité et son vaste réseau de partenaires.

Le Conseil d’Administration a été soutenu dans cette décision par un jury d’experts constitué de Mette Edvardsen (artiste), Zoë Gray (senior curator au WIELS), Lars Kwakkenbos (enseignant au KASK), Laurence Rassel (directrice de l’ERG) et Annemie Vanackere (intendante au Hebbel am Ufer).

Ce tournant pour le festival s’accompagne de la nomination de deux nouvelles présidentes au Conseil d’Administration : Bie Vancraeynest et Anne Hislaire succèdent à Marion Hänsel et Geert Van Istendael.

La nouvelle direction peut dès à présent commencer à compléter le programme artistique de la 24e édition du Kunstenfestivaldesarts, qui se tiendra du 10 mai au 1er juin 2019.

Davantage de précisions sous peu

Chrisitn Jade (RTBF.be)